„Erweitertes Nahversorgungsangebot“ Stadt Kleve hält Automatenkioske für einen Gewinn

Die Automatenkioske in Kleve sind durchaus umstritten. Immer mehr sind in den vergangenen Monaten hinzugekommen, mittlerweile gibt es fünf Stück in der Stadt. Die Inhaber argumentieren, dass dadurch Leerstände geschlossen werden und die Nachfrage vorhanden sei. Dagegen wird argumentiert, dass die Läden nicht zur Anziehungskraft und Atmosphäre der Innenstadt beitragen.