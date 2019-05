Kleve : Fridays for Future und Stadt Kleve Hand in Hand

Fridays for Future und Stadt Kleve Hand in Hand

Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing (4.v.l.) gemeinsam am Tisch mit einigen Verwaltungsmitarbeitern und Vertretern von „Fridays for Future“. Foto: Stadt Kleve

(RP) Die Klever Bürgermeisterin Sonja Northing traf sich mit Vertreterinnen und Vertretern der Fridays for Future-Ortsgruppe Kleve, um den weiteren Umgang mit der Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands zu erläutern und zu überlegen, wie gemeinsam für das Thema sensibilisiert werden kann - denn Klimaschutz fängt bei jedem Einzelnen an.

Die Vertreterinnen und Vertreter von Fridays for Future werden an der Klimaschutzinformationsveranstaltung der Stadt Kleve am Freitag, 14. Juni, um 15 Uhr, in der Stadthalle teilnehmen und sich mit einem Informationsstand beteiligen. Hier wird es neben Informationen zu den Klimaschutzaktivitäten der Stadt Kleve zum Beispiel auch Informationsstände von Schulen, der Natur- und Umweltbildung und des Schülerparlaments der Hochschule Rhein-Waal geben. Die Veranstaltung dient in erster Linie der Information der Jugendlichen, der Stärkung der Vernetzung untereinander und dem Austausch mit Rat und Verwaltung. Weitere Interessierte sind natürlich ebenfalls herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen.