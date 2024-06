Im Juli geht’s los Stadt Kleve fördert private Solaranlagen mit 10.000 Euro

Zum Hintergrund: Bereits in den Jahren 2022 und 2023 hatte die Stadt Kleve Bürger bei der Anschaffung von Solaranlagen finanziell unterstützt. In 2022 wurden die ursprünglich veranschlagten Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro aufgrund der überwältigenden Nachfrage um rund 50.000 Euro aufgestockt, in 2023 standen insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung. Während in den vergangenen Jahren ausschließlich steckerfertige Balkonkraftwerke gefördert wurden, wurde die Förderung im laufenden Jahr auf Solaranlagen jeglicher Art ausgeweitet. Aus den bisherigen Mitteln konnten 2022 insgesamt 124 Balkonsolaranlagen gefördert werden, 2023 waren es genau 100 Anlagen.