Stadt Kleve ehrt Schüler vom Stein-Gymnasium

Ehrung : Stein-Gymnasiasten als aktive Radler ausgezeichnet

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium als „Klimaschutzschule“ erhielt als fahrradaktivste Schule die Goldplakette. Es traten sowohl ein Klassenteam der 8d als auch ein Lehrerteam an. Foto: Stadt Kleve

Kleve Die Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium waren aktiv bei der Kampagne Stadtradeln.

Die Stadt Kleve beteiligte sich vom 28. Juni bis 18. Juli an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz. Die Idee des Wettbewerbs ist zugleich sein Motto: „Radeln für ein gutes Klima“. Alle weiterführenden Schulen und Grundschulen wurden aufgerufen, sich an dem Fahrradwettbewerb zu beteiligen. Während der Feierstunde in der Stadthalle am 11.September zeichnete die Bürgermeisterin Sonja Northing die besten Teams sowie die radelaktivsten Schulen aus. Der Wettbewerb fand bereits zum dritten Mal statt und einige Schulen – darunter das Freiherr-vom Stein-Gymnasium und das Konrad-Adenauer-Gymnasium – sind seit Anbeginn mit dabei.

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium als „Klimaschutzschule“ erhielt als fahrradaktivste Schule die Goldplakette; es traten sowohl ein Klassenteam „Steiner am Start – Klasse 8d“ als auch ein Lehrerteam unter dem Namen „Cycling Stones“ an. „Für uns Jugendliche ist das Fahrrad die beste Möglichkeit, unabhängig von den Eltern mobil zu sein - und das klimafreundlich“, sagt Lea aus der 8d. „Und am Ende des Stadtradelns sind wir jedes Mal total überrascht, wie viele Kilometer zusammengekommen sind – dieses Mal hat meine Klasse mehr als 4350 Kilometer geschafft“, sagt sie ohne Stolz. Christian Lennartz, Teamkapitän der Lehrer, ergänzt: „Umwelterziehung ist für uns als Klimaschutzschule schon lange ein wichtiger Baustein unserer schulischen Arbeit – und wenn wir dann beim Stadtradeln gemeinsam mit den anderen aktiven Klever Radlern über 17 Tonnen Kohlenstoffdioxidvermeiden können, umso besser“

„Auf dem Weg zur Schule sammeln die Kinder und Jugendlichen wichtige Erfahrungen und tun dabei noch etwas für ihre Gesundheit“, sagt Pascale van Koeverden, Ansprechpartnerin für die Radverkehrsförderung in Kleve. Die Stadt Kleve misst dem Thema Radverkehrsförderung an Schulen eine große Bedeutung bei. „Die Stadt Kleve setzt prioritär die Maßnahmen der Schulwegsicherung des Radverkehrskonzeptes um. So kann Kleve eine Menge nahmobilitätsfreundlicher Lösungen vorweisen“, sagt Bürgermeisterin Sonja Northing.