Anmeldungen online : Stadt Kleve bietet Sommerferienprogramm an

Stadt Kleve bietet Sommerferienprogramm an

Kleve Neben den „Klassikern“ Fingerhutshof und Robinsonspielplatz bieten auch verschiedene Vereine Angebote für Kinder unterschiedlichen Alters an.

(RP) In diesem Jahr kann die alljährliche Sommerferienfreizeit der Stadt Kleve auf dem Fingerhutshof in Kalkar-Wissel wieder stattfinden. Auf dem Fingerhutshof erwartet die Kinder ein vielfältiges Angebot auf einem vielseitigen Gelände mit frisch renovierten Gebäuden. Neben einer großen Spielwiese steht den Kindern ein Spielplatz mit vielen Geräten inklusive einer Wasserspielanlage zur Verfügung und das Betreuerteam freut sich darauf, den Kindern ein buntes Programm voller spannender Workshops und Angebote präsentieren zu dürfen. Die Tagesmaßnahme findet in den letzten drei Wochen der Sommerferien statt. Die Anmeldung zur Freizeit wird ab dem 7. Juni möglich sein und ausschließlich online über ein Ticketportal erfolgen, entsprechende Informationen werden auf der Website der Stadt Kleve zu finden sein.