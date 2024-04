Fingerhutshof und Robinsonspielplatz Stadt Kleve bietet Programm für die Sommerferien

Zudem bieten verschiedene Einrichtungen und Vereine während der Sommerferien Kurse an. So bietet die Move Factory Kindern ab elf Jahren an, in die Welt des Parkour-Sportes einzutauchen und der Schachklub Turm Kleve gibt einen Einblick in Schach für Anfänger. Für alle Ferienangebote ist eine Anmeldung notwendig. Weitere Informationen zu den Ferienprogrammen und zur Anmeldung können Interessierte der Website der Stadt entnehmen: www.kleve.de.