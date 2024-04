Kurze Bewerbungsfrist Stadt Kleve bietet Grundstück für Doppelhaushälfte in Kellen an

Im städtischen Neubaugebiet an der Neerfeldstraße in Kellen wurden zuletzt im Januar und Februar Grundstücke für die Errichtung von Doppelhäusern angeboten. Wie die Stadt Kleve am Donnerstag mitteilte, ist nach Durchführung des Bewerbungsverfahrens ein Grundstück für eine Doppelhaushälfte freigeblieben. Dieses Grundstück soll nun kurzfristig erneut vermarktet werden. Vom 16. bis zum 25. April sind Bewerbungen möglich.