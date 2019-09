Kranenburg : Gartentreffen am Rütterswall in Kranenburg

Gartentreffen am Rütterswall in Kranenburg

Kranenburg Beim Treffen am Kranenburger Rütterswall wurden die Produkte des Naturgartens angeboten.

Bei einem Rundgang durch den öffentlichen Garten am Rütterswall in Kranenburg kam Johan Geerligs (63) ins Schwärmen. Durch die Mithilfe in einer ehrenamtlichen Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge kam der Niederländer, der im Alltagsleben mit Behinderten arbeitet, auf die Idee, am Rütterswall an der historischen Stadtmauer einen „Social Garden“ einzurichten. Im Anfang engagierten sich sechs Zugewanderte, heute unterstützen drei Frauen den Gartenchef, der mit Leib und Seele sich dieser Aufgabe widmet. Seit zwei Jahren besteht ein 60 Meter langer und 10 Meter breiter Garten, worin Platz für gemeinsames Säen, Ernten und Genießen ist. Da die Betreiber weitere Interessierte für ein völkerverbindendes gemeinsames Naturerlebnis im Grünen suchen, hatten sie zu einem geselligen grünen Nachmittag mit Musik und „Hapjes“ aus Produkten des „Sozial Gardens“ eingeladen. Erfreulicherweise kamen eine stattliche Anzahl Kranenburger Bürger und auch einige, inzwischen integrierte Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern