Kranenburg-Nütterden : ASG Nütterden sucht neuen Schützenkönig

KRANENBURG-NÜTTERDEN König- und Schülerprinzenschießen am Samstag, 7. September.

Am Samstag, 7. September, treffen sich die Schützenmitglieder um 14.45 Uhr am Vereinslokal „Zu den Forellenteichen“. Unter Begleitung des Musikzuges marschiert man ab 15 Uhr zum Schießstand am Schützenhaus. Für den ASG-Nachwuchs wird es wieder ein Schülerprinzenschießen geben. Am Schützenhaus wird der Spielmannszug aus Dornick erwartet. Für das leibliche Wohl wird durch die Caféteria der Damenabteilung gesorgt sein. Für die kleinen Besucher gibt’s eine Hüpfburg. Ein Imbissstand steht für den großen Hunger bereit. Die ASG heißt alle ihre Gäste und insbesondere die Bewohner der Ortschaft Nütterden zum König- und Schülerprinzenschießen willkommen.