Kranenburg : Mehr Farbe im Kern

Kranenburg Der Kranenburger Initiativkreis „Von Bürgern für Bürger“ plant Projekte, um den historischen Ortskern attraktiver zu gestalten. Einiges wurde umgesetzt. Doch muss noch viel passieren, um die Mitte der Grenzgemeinde zu verschönern.

Heinz Nielen (70) gründete vor fünf Jahren den Initiativkreis „Von Bürgern für Bürger“. Ziel der Gruppe ist es, den historischen Ortskern Kranenburgs zu verschönern und wieder lebendiger zu gestalten. Gerade in der jüngeren Vergangenheit verlor die Große Straße an Attraktivität. Leerstände, sich selbst überlassene Häuser, teilweise ungepflegte Gassen, eine nahezu triste Gegend. Die Durchgangsstraße ist von Schnellimbissen geprägt. Ein Elektrofachgeschäft, die Sparkasse, Schreibwaren, ein Café am Ort. Nicht viel, was über das Nötigste hinausgeht.

Was ausblutende Innenstädte betrifft, ist Kranenburg in bester Gesellschaft. Ein Blick in die Nachbarkommune Kleve reicht da. Doch ist Heinz Nielen vom Erfolg der Aktionen überzeugt. „Ich habe in meinem Leben an verschiedenen Stellen gekämpft. Für den historischen Ortskern lohnt es sich allemal“, sagt er. Gekämpft hat Nielen unter anderem für die SPD. Er war 15 Jahre Fraktionsvorsitzender im Rat. Vor fünf gründete er den Initiativkreis „Von Bürgern für Bürger“. 17 Mitglieder gehören ihm an.

Der 70-Jährige sitzt zusammen mit Gisela Blome in einem Besprechungszimmer des Kranenburger Rathauses. Vor ihm liegt eine Liste, auf der bereits umgesetzte Maßnahmen stehen. Zwölf Punkte sind dort aufgeführt. Dazu gehören unter anderem eine verbesserte Straßenbeleuchtung, ein behindertengerechter Gehweg am Johannesstift, ein bienenfreundlicher Streifen entlang der Stadtmauer oder, dass Müllbehälter nur noch am Entsorgungstag im Straßenbereich aufgestellt werden dürfen. Optisch macht die Aktion „Regenschirm“ am meisten her. Diese wurden regelmäßig in bunten Farben über die Straße aufgehängt.Das größte Problem ist die stets steigende Zahl an Leerständen. Die Besitzer der teilweise historisch bedeutenden Häuser können diese nur mit enormem finanziellem Aufwand renovieren. Was teurer ist, als neue Wohnungen und Häuser zu bauen. Da in Kranenburg gebaut wird, was das Land hergibt, sind die Investitionen für Hausbesitzer sinnlos. Dagegen kann auch Nielen nicht an arbeiten. Bei einem Spaziergang durch den Ortskern bleibt er vor einem schönen Altbau stehen. „Für dieses Geschäft hatte ich eine Mieterin. Es war eine Künstlerin. Sie wollte hier wohnen und ihr Atelier unterbringen. Als sie den Mietpreis hörte, hatte sich das sofort erledigt. 700 Euro für etwa 45 Quadratmeter.“ Ein Schuhmacher öffnete ein Geschäft im Ortskern. Doch sah der Handwerker nach einigen Monaten anderswo bessere Chancen und schloss seinen Laden wieder. Hinzu kommt das gegenwärtige Problem der Leiharbeiter. Nah an der Grenze ist die Unterbringung vieler Arbeitskräfte auf wenig Wohnfläche ein erträgliches Geschäftsmodell von Hausbesitzern.