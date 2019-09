Kranenburg-Niel : Vier Tage Kirmes in Niel und ein neues Königspaar

Kranenburg-Niel Ein Höhepunkt der Nieler Kirmes ist das Schützenfest.

Das Zelt steht, die Schützen sitzen in den Startlöchern, die Kirmes in Niel kann beginnen. Zum Auftakt wird am Freitag, 6. September, ab 20 Uhr, die legendären „Mallorca-Party“ (Eintritt sechs Euro) gefeiert. Für Stimmung sorgt auch in diesem Jahr wieder das DJ-Team BALU mit den besten Hits von der Insel und alles rund um die Charts. Zu der Fete wird die Fahrt in einem kostenfreien Bus-Shuttle angeboten. Außerdem dürfen sich auch die Jüngeren freuen, denn mit 16 Jahren kann man mit dem „Muttizettel“ ebenfalls dabei sein. (Abfahrtszeiten Shuttle und Zettel auf der Facebook-Seite der Veranstaltung).