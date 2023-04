Frau noch immer im Krankenhaus Nach dem Unfall auf der Kartbahn in Kalkar: Wer ist zuständig?

Wer untersucht, was vorgefallen ist? Die Pressestelle der Kreispolizei sagte zunächst, der Unfall auf dem Privatgelände sei im engeren Sinne kein Fall für die Polizei, es könne am ehesten die Bezirksregierung Auskunft geben. Die winkte allerdings ab: Der Arbeitsschutz, der bei der Behörde angesiedelt ist, bezieht sich nur auf beruflich Tätige, nicht auf Besucher. Denkbar wäre auch, dass der TÜV die Untersuchung durchführt, schließlich geht es um ein Fahrzeug bzw. Spielgerät. Die dortige Pressestelle erklärt jedoch, eine Kartbahn sei kein Fahrgeschäft wie etwa eine Achterbahn, der „Industrieservice“ des Technischen Überwachungsvereins sei dehalb ebenso wenig der richtige Ansprechpartner wie die Abteilung Mobilität. Mit in der Wirkung ähnlichen Unglücksfällen sei der TÜV hingegen häufiger befasst: „Wir warnen davor, mit langen Schals oder offenen Schuhbändern in eine Rolltreppe zu geraten. Das kann ebenfalls sehr gefährlich werden“, so der Sprecher. Für die Schulung der Mitarbeiter sei der Arbeitgeber zuständig. Eine besondere Sachkompetenz sei bei Kartbahnen aber nicht nachzuweisen.