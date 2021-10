Kleve

Dienstag, 9. November

Materborn (18 Uhr). Martins Komitee Materborn. Der heilige Mann zieht mit den Kindern der Kindergärten St. Anna, St. Marien und der Kita Am Wald durchs Dorf. Dabei werden die Kinder ausschließlich begleitet von ihren Erzieherinnen und jeweils einem Elternteil (nach 3G-Regel). Alle anderen Freunde des Hl. Martin werden gebeten, den Umzug vom Straßenrand aus zu genießen. Der Umzug beginnt auf der Dorfstraße in Höhe der Anna Kirche. Über den Gemeindeweg, Baegert- und Dorfstraße, geht’s über das Gelände von Burg Ranzow zur Wiese am Kirchweg, wo das Feuer entzündet wird und das Martinsspiel stattfindet. Anschließend erhalten dort die Kinder ihre Weckmänner. Dazu können bis zum 29. Oktober die Wertmarken zum Preis von vier Euro in den Kindergärten erworben werden. Das Martinskomitee bittet die Erwachsenen den Kindern den Vortritt zu lassen, und sich selbst mit genügend Abstand untereinander beim Zug und beim Feuer zu begegnen.