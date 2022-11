Termine für 2022 : Hier zieht der St. Martin durch Kleve, Goch und Umgebung

Auch im Jahr 2022 gibt es zahlreiche Martinsumzüge in Kleve, Goch, Kalkar, Bedburg-Hau, Kranenburg und Uedem. Wir zeigen, wann die Laternen wo durch die Straßen ziehen.

Mit dem November kommt im Kleverland auch wieder die Zeit der Martinsumzüge. In Kleve , Goch , Kalkar , Bedburg-Hau und Uedem ziehen wieder Kindergärten, Schulklassen und andere Gruppen durch die Straßen. Sie freuen sich darüber, wenn Anwohner den Weg schmücken - und bedanken sich bei den vielen Helfern, die dieses ganz besondere Brauchtum möglich machen. Eine Übersicht über die Züge in der Region finden Sie hie r.

An St. Martin gedenken wir dem frommen Bischof von Tours. Vor allem eine überlieferte Geschichte sticht am Martinstag heraus: Als Martin an einem kalten Wintertag mit seinem Pferd an einem frierenden Bettler vorbeiritt, teilte er kurzerhand seinen Mantel mit dem Schwert.