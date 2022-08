Kalkar-Kehrum : St.-Hubertus-Schützen feiern drei Tage lang in Kehrum

Kalkar-Kehrum Willi und Doris Beckmann sind das neue Königspaar der Kehrumer St.-Hubertus-Schützen. Am Samstag, 6. August, startet das dreitätige Schützenfest.

Los geht es am Samstag, 6. August, mit dem Kaiserschiessen, da auch die Amtszeit des amtierenden Kaiserpaares Theo und Marianne van Look dem Ende entgegen geht. Antreten ist um 17 Uhr am Bruchweg. Nach Eintreffen am Festzelt beginnt das Schießen mit der Armbrust, das ab 20 Uhr in die Schlagerparty mit DJ Jens übergeht. Festlich wird es am Sonntag im Gottesdienst in der St.-Hubertus-Kirche mit der Übergabe der Insignien. Nach der Kranzniederlegung beginnt der Frühschoppen.