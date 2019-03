Medizinische Versorgung: Kleve ist Bluthochdruck-Zentrum

Kleve Die Innere Medizin des St.-Antonius-Hospitals bekam Zertifikat von Hochdruck-Liga.

Bluthochdruck ist der größte Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Er ist für die Hälfte aller Todesfälle durch Herzinfarkt und Schlaganfall verantwortlich. „Etwa jeder dritte Erwachsene in Deutschland hat Bluthochdruck“, so Gündug. Um die Versorgung von Bluthochdruck-Patienten zu verbessern, hat die Deutsche Hochdruckliga Standards definiert: Eine zertifizierte Klinik muss mindestens zwei Ärzte mit Fortbildung zum Hypertensiologen beschäftigen. Es müssen alle diagnostischen und therapeutischen Angebote vorgehalten werden, um auch Patienten mit schwer einstellbarem Bluthochdruck optimal behandeln zu können – entweder durch das Zentrum selbst oder durch Kooperationspartner in naher Umgebung. „Bei Bedarf arbeiten Nierenärzte, Kardiologen, Nervenärzte, Frauenärzte sowie Kinder- und Jugendärzte Hand in Hand“, erläutert Dr. Gündug. Unterstützung gibt es auch von der Radiologie und der Labormedizin.