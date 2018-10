Spyckstraße: Anwohner beklagen Untätigkeit der Gewoge

Kleve Seit es an den leer stehenden Häusern fünf Mal gebrannt hat, fühlt sich eine Anwohnerin in der Klever Gegend nicht mehr sicher.

Seit den Sommerferien musste die Feuerwehr fünf Mal zu Hausbränden in der Spyckstraße ausrücken. Dann nahm die Polizei einen Mann fest, der verdächtigt wird, die Brände gelegt zu haben. Dennoch ist eine Anwohnerin über der Situation in ihrer Nachbarschaft verärgert. Sie sagt, dass der Eigentümer der leer stehenden Häuser, die Klever Wohnungsgesellschaft Gewoge, mehr hätte tun müssen, damit so etwas nicht passiert.