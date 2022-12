Sprudelnde Gewerbesteuer Kranenburger Haushalt steht

Ansonsten wurden alle größeren Projekte ohne Änderungen durchgewunken. Die größten Posten sind: Erweiterung Grundschule Nütterden (5 Millionen Euro), Sanierung Bürgerhaus (2,8 Millionen Euro), Tiefbaumaßnahmen (14,2 Millionen Euro). Wie in der Vergangenheit wurde auch für den Ankauf von Grundstücken wieder ordentlich Geld eingestellt. Für 2,6 Millionen Euro will die Kommune in den nächsten vier Jahren weitere Flächen kaufen, um den offenbar kaum zu sättigenden Markt für Bauland abzumildern. Geplant ist unter anderem, ein Gebiet am Frasselter Weg zu entwickeln. Zumindest in den Ortschaften ist die Anfrage größer als das Angebot an Bauland. In Schottheide konnte die Gemeinde 14 Bauplätze gewinnen, die auch alle verkauft sind. Die im Haushaltsentwurf vorgesehenen Sanierungen der Frasselter Straße und Schottheider Straße sind gestrichen worden. Die Fördermittel des Landes gibt es dafür erst 2024.