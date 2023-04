Sprach-Kitas im Kreis Kleve „So geht man nicht mit Fachkräften um“

Juliane Hasselaar, Fachberatung Sprach-Kita bei der Caritas Kleve, weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Erst vor kurzem, auf einer Podiumsdiskussion in Kamen zur Zukunft der Sprach-Kitas in NRW und wenig später auch im Bericht von Josefine Paul für den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 23. März, hat sie erfahren, dass das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen die Arbeit der 1491 Sprach-Kitas im Land zum 1. Juli nahtlos weiter unterstützen wird. Auf der gleichen Veranstaltung wurde durch einen Vertreter des Ministeriums aber auch bekannt, dass die Finanzierungszusage wohl nicht über das Jahr 2023 hinausgeht. „Wieder nur ein halbes Jahr“, sagt Juliane Hasselaar fast schon resigniert. Denn wie auch schon im vergangenen Herbst, müsste sie sich jetzt eigentlich arbeitssuchend melden.