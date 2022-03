Sportausschuss : Sportzentrum Stadtmitte auch für Breitensport

KLEVE Auf dem Bresserberg soll ein Fußballleistungszentrum und zugleich ein „Leuchtturmprojekt“ für den Breitensport entstehen. Offen bleibt die Frage, ob ein weiterer Kunstrasenplatz nötig ist.

Was Knoll für den Breitensport am Hoffmannstadion vorstellte, machte jedenfalls Hoffnungen. Er könne sich dort eine Anlage ähnlich der bis jetzt sehr gut genutzten Sportanlage am Berufskolleg in Kleve vorstellen, sagte der Planer: Neben einem Outdoor-Fitness-Parcour sei eine Finnenbahn geplant, die sich hier sehr schön in das Auf und Ab des Geländes integrieren lasse. Der Belag sei, so Knoll auf Nachfrage, noch offen. Es käme ebenso Rindenmulch wie ein entsprechender Asphalt in Frage. Auf jeden Fall sei es eine „super Landschaft fürs Laufen“, so der Planer. Dazu ist ein Boulefeld für Sonntagssportler geplant, ein Beachvolleyballfeld sowie eine Gymnastik-Fläche und Tischtennisplatten für den Außenbereich, vielleicht auch Trampolins. Raum habe man zur Verfügung rund um die Anlagen und für den Breitensport vor allem auf den Flächen der ehemaligen Tennisplätze des FC Kleve. „Wir können hier eine Leuchtturmanlage für den Breitensport bauen – zumindest, was die Nutzungsfrequenz anbetrifft“, sagt Knoll mit Blick auf umgebende Wohnbebauung. Für die Leichtathletik werde man Wurf- und Sprunganlagen ebenfalls rund um den Sportplatz verteilen. Dabei werde man auch, wenn die Notwendigkeit bestehe, an einen Wassergraben für den Hindernislauf denken, so Knoll auf Nachfrage.