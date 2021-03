Kleve : CDU möchte einen Plan für die Gestaltung des Stadions

Kleve Die Christdemokraten fordern von der Verwaltung einen Entwurf für die Gesamtplanung des Sportzentrums inklusive Kosten- und Zeitkalkulation.

(mgr) Im Hauptausschuss ging es hoch her, als über die Pläne für das Gustav-Hoffmann-Stadion rund um den Bresserberg diskutiert wurden. Jetzt sind mit der Abstimmung zwei Fakten geschaffen worden: Die neue Sporthalle kommt an den Standort der alten Umkleidekabinen und wird ausgeschrieben, und das Baugebiet Hellingsbüschchen bleibt Baugebiet.

Der Bau der Sporthalle solle nicht noch länger verzögert werden, deshalb stehe man zu den Beschlüssen zum Standort der Turnhalle. Aus wohnungspolitischen Gründen soll das vom Rat beschlossene Bebauungsgebiet am Hellingsbüschchen umgesetzt werden. Den Tennis-Sport sieht die CDU am alten Standort der Klever Tennisvereinigung Rot-Weiss Kleve auf dem Bresserberg. Der Standort, so heißt es in der Erklärung der CDU, könne für die nächsten dreißig Jahre am alten Standort gesichert werden.