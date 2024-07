Feuerroter Sportwagen aus Kalkar Ein Auto wie aus einem Disney-Film

Im Jahr 2006 erschien der Kinderfilm „Cars“ von Pixar und Disney+, die Hauptfigur des Zeichentrickfilms ist Lightning McQueen. Ein kleiner erfolgreicher Rennwagen, der auf dem Weg zu seinem wichtigsten Rennen viele Abenteuer erlebt. Und ein Auto, das aussieht wie das im Film, fährt offenbar auch durch den Kreis Kleve. Die Sichtungen des außergewöhnlichen Wagens nehmen zu: In Kleve wurde Lightning McQueen aus Cars an einer Ampel gesichtet. Weitere Sichtungen gab es laut Nutzern auch in anderen Städten am Niederrhein. Andere wiederum behaupteten auf Facebook das Auto gebe es gar nicht. Aber damit liegen sie falsch, denn es existiert wirklich. Viele sind davon begeistert und teilen ihre Sichtungen, für manche ist das ein echtes Hobby: Car-Spotting.