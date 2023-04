Überraschung nach Vandalismus VfR Warbeyen stellt keine Anzeige gegen Randalierer

Vor anderthalb Wochen saß der Schock beim Fußballklub VfR Warbeyen tief, nachdem der Nebenplatz am Duvenpoll das Ziel blinder Gewalt geworden war. Ein Autofahrer war auf den Rasen gefahren, um bis zu 15 Zentimeter tiefe Furchen zu hinterlassen. Als sich die Polizisten mitten in der Nacht dem Tatort näherten, stießen sie auf einen 19-jährigen Fahrzeughalter, an dessen Suzuki frische und außergewöhnlich umfangreiche Schmutz- und Grasanhaftungen festgestellt werden konnten. So gestaltete sich die Tätersuche einfach. Und es war nicht der erste Vorfall dieser Art beim VfR Warbeyen: Bereits am zweiten Weihnachtstag 2019 hatte ein Vandale mit einem Geländewagen im großen Stil für Schäden gesorgt.