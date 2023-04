Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch präsentiert die ersten Neuzugänge

Der Gocher Coach geht davon aus, dass die meisten Akteure des aktuellen Kaders bleiben werden. „Wir haben schon mit allen Spielern gesprochen und positive Signale erhalten. Auch hier gilt, dass die Zusagen für die Landesliga und die Bezirksliga gelten“, so Beine. Er ist froh, dass am Osterwochenende keine Partien angesetzt sind. Denn zuletzt musste er auf die verletzten Stammkräfte Konrad Kaczmarek, Jan-Luca Geurtz und Levon Kürkciyan verzichten. Der Coach hofft, dass er wieder auf das Trio bauen kann, wenn in der Meisterschaft am Samstag, 15. April, 16 Uhr, das Heimspiel gegen den SV Straelen II ansteht. „Sie müssten bis dahin wieder fit sein“, sagt Beine.