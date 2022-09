Die Highlights am Wochenende : Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Kreis Kleve Für die Fußballfreunde wird’s nicht langweilig: Bereits am Samstag möchte Bezirksliga-Neuling Alemannia Pfalzdorf erstmals auf eigenem Platz punkten. In den Kreisligen A und B stehen echte Gipfeltreffen auf dem Programm.

SV Straelen II – 1. FC Kleve II (Sonntag, 15 Uhr) Es handelt sich zwar „nur“ um die Reservemannschaften. Dennoch dürfte das Duell zwischen den beiden Fußball-Größen im Kreis Kleve am Sonntag viele Zuschauer an die Römerstraße locken. Zumal sich beide Mannschaften zuletzt in Top-Form präsentiert haben. Die Grün-Gelben fertigten zunächst den TSV Weeze mit 6:0 ab und ließen anschließend ein 3:0 in Twisteden folgen. Und der Deutsche Polizei-Meister Marco Schacht kann sich ebenfalls nicht beklagen. Der Trainer der „Zwoten“ vom Bresserberg feierte mit seinen Jungs zuletzt drei Siege in Folge.

SV Sevelen – SV Nütterden (Sonntag, 17 Uhr) Mit breiter Brust können die Gastgeber in die Spitzenpartie des neunten Spieltags gehen. Am vergangenen Sonntag siegte der SV Sevelen souverän beim Uedemer SV und löste den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer an der Spitze ab. Der SV Nütterden gibt als Tabellenzweiter seine Visitenkarte am Koetherdyck ab. Auch die Gäste reisen mit gesundem Selbstvertrauen aus Kranenburg an. Der SV Nütterden bildet mit den Aufsteigern Viktoria Winnekendonk und SGE Bedburg-Hau II das bislang noch ungeschlagene Überraschungs-Trio der Liga. Für die junge Mannschaft von Trainer Joachim Böhmer wäre es ein großer Erfolg, wenn das am Sonntag so bleibt.