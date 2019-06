Reitsport : Zu Pfingsten: Reit- und Springturnier bei Blücher

Goch Pfalzdorfer Reiter laden über zwei Tage in das Reitsportzentrum Goch-Heidhausen an die Kalkarer Straße 290 ein.

„Zurück zu den Wurzeln“ heißt es nun wieder beim Reiterverein Blücher Pfalzdorf, nachdem man im vergangenen Jahr den Versuchsballon hat starten lassen, ein reines Springturnier auszurichten. Doch der ist zwischenzeitlich Geschichte. Denn in diesem Jahr will das Team um Vereinschefin Antje Bossig wieder an die Tradition anknüpfen, im Reitsportzentrum Goch-Heidhausen zum Pfingstwochenende ein Reit- und Springturnier auszurichten, so dass neben den Spring- auch die Dressurreiter ihr Leistungsvermögen im Rahmen einer Pferdeleistungsschau unter Beweis stellen können.

Daher fährt der Traktor noch einmal durch das Dressurviereck hinter der Reithalle, um den Boden prüfungsgerecht herzurichten. Und während dort die Blumenkübel rund um den Prüfungsplatz in Position gebracht werden, erläutert Parcourschef Georg Lamers den Helfern seine Skizze zur ersten Prüfung an Pfingstsonntag, einer Springpferdeprüfung der Klasse A*, die um 8 Uhr angeläutet wird. Also heißt es, die Hindernisse an der richtigen Stelle zu positionieren, die Stangen noch kurz auszudrehen, damit auch hier die Wettkampfbedingungen stimmen. Eine Stunde später reiten am ersten Turniertag die Dressurreiter in die Bahn, um sich hier den Aufgaben einer Eingangsprüfung zu stellen, zu der Achim Lennartz und Dietmar Laufhütte die Wertnoten vergeben. Was folgt, sind A*-Dressuren, Führzügel- und Reiterwettbewerbe, ehe der um 14.30 Uhr beginnende Dressurreiterwettbewerb die Prüfungen auf dem Viereck beenden. Anders auf dem Springplatz. Hier sind es insgesamt zehn Prüfungen, in denen die Reiter um Sieg und Platzierung kämpfen. So unter anderem in der um 12.45 Uhr beginnenden Ponyspringprüfung der Klasse A*, die zugleich als Qualifikationsprüfung zur Ponysportförderung unterer Niederrhein ausgeschrieben wurde. Tag eins des Pfalzdorfer Pfingstturniers am 9. Juni endet mit der Springprüfung der Klasse L, die um 17.30 Uhr angeläutet wird und in der ein Stechen über Sieg und Platzierung entscheiden wird.