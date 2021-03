Fußball : Der Kader der SGE Bedburg-Hau nimmt Formen an

Bedburg-Hau Zehn Spieler haben dem Landesligisten bereits die Zusage für die neue Saison gegeben. Trainer Sebastian Kaul und Teammanager Christian Klunder sind zuversichtlich, dass weiteres Stammpersonal bleibt.

In seiner derzeitigen Funktion beim Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau ist Christian Klunder schon länger zur Tatenlosigkeit verurteilt. Der spielende Co-Trainer war wie seine Kollegen im Team mittlerweile schon seit vier Monaten nicht mehr auf dem Platz, weil der Amateursport im Corona-Lockdown ist. Doch in dem Job, den der 38-Jährige ab der kommenden Spielzeit beim Fusionsklub ausüben wird, gibt es für ihn schon jetzt eine Menge zu tun. Klunder, der seine Laufbahn als Spieler nach dieser Saison beendet, wird ab Sommer Teammanager beim Landesligisten sein. Aktuell ist er mit Trainer Sebastian Kaul dabei, das kickende Personal für die neue Saison zusammenzustellen. Und das Duo kann erste Erfolge vorweisen. Zehn Akteure des aktuellen Kaders haben bereits zugesagt.

„Wir freuen uns darüber, dass wir schon jetzt die Gewissheit haben, mit einem größeren Teil der aktuellen Mannschaft weiter arbeiten zu können“, sagt Klunder. Die Torhüter Jason Olschewski und Jan-Jendrik Maas sowie die Feldspieler Fabian Berntsen, Robin Deckers, Falko Kersten, Marvin Kresimon, Martin Tekaat, Nico Rode, Frederic Wensing und Jannik Winkels werden auch in der Saison 2021/2022 für die SGE auflaufen. Lukas Erhardt möchte ebenfalls beim aktuellen Tabellenachten der Landesliga bleiben. Er wird in Kürze allerdings sein Masterstudium beenden und kann noch nicht absehen, wohin es ihn anschließend beruflich verschlägt.

Der Landesligist hofft, dass der Kader für die kommende Saison schon bald steht. Er schaut sich dabei auch nach Verstärkungen aus anderen Vereinen um. „Es gab bereits erste Kontakte mit möglichen Neuzugängen. Doch spruchreif ist noch nichts“, sagt Kaul. Zumal die Verhandlungen mit dem aktuellen Personal und eventuellen Verstärkungen in Zeiten des Lockdowns, so der Trainer, nicht so einfach seien. Zum einen, weil eben noch nicht sicher ist, in welcher Liga die SGE in der kommenden Saison spielt, da sie derzeit nur drei Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz hat. Zum anderen, weil es nicht möglich ist, sich persönlich zu treffen. „Und ich halte nichts davon, mit Spielern nur telefonisch über mögliche Zusagen für die kommende Saison zu sprechen. Wir organisieren deshalb immer Videomeetings“, sagt Kaul.