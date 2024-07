Erster Einsatz am Samstag möglich 1. FC Kleve schlägt beim SV Sonsbeck zu und holt einen Mann fürs Mittelfeld

Yechan Baek hatte in den vergangenen Wochen verdeutlicht, dass er den SV Sonsbeck verlassen wolle, um irgendwo in der Regionalliga spielen zu können. Dafür wollte sich der 23-Jährige bei einem Klub in Bayern vorstellen. „Die Türe ist nicht zu“, hatte SVS-Trainer Heinrich Losing vor gut einer Woche gesagt. Jetzt ist sie es in Sonsbeck. Dagegen ging die Tür für Yechan Baek nicht in Bayern, sondern in Kleve auf. Dort wird er weiterhin in der Oberliga spielen und in der neuen Saison auf seinen alten Verein treffen.