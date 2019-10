Tischtennis : WRW-Regionalligist machte kurzen Prozess

Kleve Damen-Tischtennis: Auch WRW-Reserve ist in der Oberliga Spitzenreiter. Die Dritte am Tabellenende.

Für die Damen von WRW Kleve war dieser Spieltag ein erwartungsgemäßer. Während die Regionalliga- und Oberligadamen weiterhin ungeschlagen die Tabelle anführen, kommt WRW III in der NRW-Liga nicht vom letzten Tabellenplatz weg.

Den vierten Sieg in Folge erspielten die Regionalligadamen von WRW Kleve beim SV Holzbüttgen II mit einem 8:2. Dabei feierte Judith Hanselka ihren Einstieg in die Saison und bildete mit Aya Umemura das obere Paarkreuz. Pia Dorißen und Mara Lamhardt schlugen dahinter auf. Letztere musste die einzige Niederlage im Einzel hinnehmen. Gegen Chiara Pigerl unterlag sie im Entscheidungssatz nach 2:1-Satzführung. Auch an der Seite von Hanselka im Doppel lief es nicht rund: Das Duo unterlag gegen Pigerl und Lisa Scherring.