Tischtennis : WRW mit dreifachem Ersatz erfolgreich

Kleve Tischtennis-Landesliga: Der Tabellenzweite DJK Kleve geht mit Rumpftruppe gegen Wesel-Flüren 0:9 unter.

Herren-Landesliga 7: TV Voerde - TTVg WRW Kleve 7:9. Auch ohne Mannschaftsführer Peter Hendricks und Stefan Merfeld sowie Lucca-Henk Kaus, der krankheitsbedingt kurzfristig passen musste, gelang den WRW-Herren beim Tabellennachbarn TV Voerde ein 9:7 Erfolg (30:30 Sätze). Jens Roeloffs nach der umkämpften Partie: „ Zum Glück haben die Einzel von Brett eins bis drei funktioniert. Zudem konnte sich unser Spitzendoppel für die Niederlage in der letzten Woche rehabilitieren!“ Gegen den in Bestbesetzung aufspielenden TV Voerde gerieten die Gäste zum Auftakt mit 1:2 ins Hintertreffen. Dem Dreisatzerfolg von Hiroshi Leo Kittenberger/Vincent Kepser gegen Thomas Hasenwinkel/Carsten Gerau standen zwei ebenso glatte Niederlagen von Roeloffs/Maikel Peters und Johannes Kepser/Szu Han Lee gegenüber.

Im Einzel ging das Gros der WRW-Zähler auf die ersten drei Bretter. Im Spitzenpaarkreuz behaupteten sich sowohl Kittenberger als auch Vincent Kepser gegen Hasenwinkel (jeweils in drei Sätzen) und Baumgartner (jeweils im Entscheidungsdurchgang). Eine weiße Weste behielt in der Mitte auch Roeloffs gegen Alexander Bergmann (3:0) und Jan Robin Rybienski (3:1). Den sechsten Saisonsieg der Gäste brachten beim Spielstand von 7:6 Ersatz Johannes Kepser mit einem knappen Fünfsatzerfolg gegen Carsten Gerau und Kittenberger/Vincent Kepser unter Dach und Fach. Die WRW-Paarung fügte Baumgartner/Bergmann nach 1:2-Satzrückstand die zweite Saisonniederlage bei.

Zwei weitere Zähler auf der Habenseite hat der Tabellenvierte am nächsten Sonntag gegen den TTC BW Geldern-Veert im Visier. Zur Austragung kommt das Kreisderby in der Sporthalle am Mittelweg um 12 Uhr. Verzichten muss die WRW-Sechs in der Nachholpartie auf Kittenberger. Für den Spitzenspieler wird im oberen Paarkreuz neben Vincent Kepser Routinier Peter Hendricks auf Punktejagd gehen.