Große Personalsorgen WRW Kleve zieht das dritte Damen-Team zurück

Die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve, die in der Regionalliga auf Platz drei steht, bestreitet am morgigen Samstag, 16 Uhr, in der Sporthalle am Forstgarten ein Heimspiel gegen den Tabellensechsten TTC Bieberich. Seipold erwartet „eine spannende Partie“, in die der Gastgeber in Bestbesetzung geht.