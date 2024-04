Tischtennis-Regionalliga der Damen WRW Kleve will den nächsten Titelanwärter ärgern

Nun will WRW dem Tabellenzweiten das Leben so schwer wie möglich machen und kann im Gegensatz zur Partie beim Spitzenreiter in Sollstärke antreten. Neben Pia Dorißen und Maria Beltermann werden Annika Meens, die wegen ihres Studiums nur selten zur Verfügung steht, und Franca van Dreuten aus dem Oberliga-Team für WRW aufschlagen. „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen, auch wenn wir gegen diesen Gegner in der Vergangenheit immer große Probleme gehabt haben“, sagt Seipold.