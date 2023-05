Nach der Erfolgssaison 2022/23 Warum WRW Kleve kleinere Brötchen backen muss

WRW Kleve hat in der Tischtennis-Saison 2022/23 ein weiteres sportlich sehr erfreuliches Kapitel in der an Erfolgen wahrlich nicht armen Geschichte des Vereins geschrieben. Die erste Damen-Mannschaft wurde überraschend Meister in der Regionalliga. Das zweite Team erreichte ebenso unverhofft Platz drei in der Oberliga. Und WRW III schaffte in der NRW-Liga recht sicher den Klassenerhalt, der für alle drei Mannschaften eigentlich nur das Ziel war. „Wir haben alle Erwartungen klar übertroffen“, sagt Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen.