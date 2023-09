Tischtennis Die erste Standortbestimmung für WRW Kleve

Seipold rechnet damit, dass das Klever Quartett weitaus mehr gefordert werden wird, wenn es am Samstag, 18.30 Uhr, beim ebenfalls mit einem klaren Sieg gestarteten TTC GW Fritzdorf II antrit. „Das ist die erste Standortbestimmung für uns. Nach dieser Partie werden wir wissen, wohin die Reise in dieser Saison gehen könnte“, sagt Seipold. An den Gegner hat WRW gute Erinnerungen. Die Mannschaft machte in der vergangenen Saison dort mit einem 7:3-Erfolg die Meisterschaft in der Regionalliga perfekt.