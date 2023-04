Tischtennis WRW Kleve steht vor dem Titelgewinn

Parallel verloir die zweite Mannschaft der Klever Damen an heimischen Tischen das Oberliga-Duell gegen die TTF Bönen knapp mit 4:6 und verpasste damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Obwohl die Gastgeberinnen nicht in Bestbesetzung antreten konnten – in Annika Meens und Nefel Ari fehlten zwei Stammspielerinnen – waren sie über weite Strecken ein gleichwertiger Gegner. Marie Janssen/Franziska Ort und Petra Jenisch/Tina Janssen gewannen die Auftaktdoppel in vier beziehungsweise fünf Sätzen. Danach unterlag Kleves Nummer eins Marie Janssen in fünf Sätzen ihrer Kontrahentin. Auch Franziska Ort musste ihr Einzel gegen die Böner Spitzenspielerin abgeben und somit den Ausgleich hinnehmen. Doch dann setzten sich Petra Jenisch in fünf Sätzen und Tina Janssen glatt in drei Sätzen durch und sorgten für eine zwischenzeitliche 4:2-Führung. Die folgenden Einzel gingen allesamt an die Gäste, so dass unter dem Strich Saisonniederlage Nummer vier heraussprang. „Ich bin mächtig stolz auf das Team. Mit drei Ersatzspielerinnen eine so tolle Leistung zu zeigen, verdient höchsten Respekt. Das war deutlich mehr, als wir im Vorfeld erwartet hatten“, zeigte sich Seipold trotz der Niederlage mehr als zufrieden. Erst kurz vor der Partie hatte Marie Janssen ihre Mutter Tina, die seit einigen Jahren nicht mehr am Spielbetrieb teilgenommen hatte, überreden können, am Samstagabend auszuhelfen. Mit ihren Erfolgen im Einzel und im Doppel feierte sie ein gelungenes Comeback.