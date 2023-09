Der Meister gibt sich bescheiden Titelverteidiger WRW hat nur das Ziel Klassenerhalt

Der Titelverteidiger muss kleine Brötchen backen. Ein Spitzenplatz ist für die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve, die in der vergangenen Spielzeit überraschend Meister in der Tischtennis-Regionalliga geworden ist, in der neuen Saison, die am Sonntag, 13 Uhr, in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten mit der Heimpartie gegen die DJK BW Annen II beginnt, kein Thema. Ganz im Gegenteil: Das Ziel heißt lediglich Klassenerhalt, weil die Personaldecke wieder ein wenig dünner geworden ist für das sportliche Aushängeschild des Vereins.