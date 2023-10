Tischtennis WRW Kleve möchte Saisonziel ändern

In der Herren-Landesliga empfängt die DJK Rhenania Kleve am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle der Joseph-Beuys-Gesamtschule den PSV Oberhausen II. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen stehen die Gastgeber aktuell auf Rang sechs der Tabelle. Der Gegner weist eine Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen auf. Mit einem Erfolg an heimischen Tischen könnte die Rhenania den Abstand zu den Abstiegsrängen ein wenig ausbauen. Und damit die nächste Hürde auf dem Weg in Richtung Klassenerhalt aus dem Weg räumen, der ohne Extraschicht in der Relegation erreicht werden soll.