Tischtennis Ein Achtungserfolg für Pia Dorißen

Die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve hat in der Tischtennis-Regionalliga in minimalster Besetzung ein beachtliches Resultat beim Spitzenreiter erreicht. Bei der 4:6-Niederlage beim Sportclub Niestetal waren in Pia Dorißen und Maria Beltermann gerade einmal zwei Spielerinnen im Einsatz und gewannen vier ihrer fünf Partien. Lea Vehreschild, die wegen einer Knieverletzung noch bis zum Ende der Saison pausieren muss, gehörte ebenfalls zum Team, damit WRW mit der vorgeschriebenen Besetzung von wenigstens drei Damen antreten konnte. Vehreschild gab ihre Partien jeweils kampflos ab. Eine vierte Spielerin hatte WRW nicht mit in den Landkreis Kassel genommen, um die zweite Mannschaft nicht im Abstiegskampf der Oberliga zu schwächen. Deshalb gingen insgesamt vier Einzel und ein Doppel ohne Ballwechsel an den Gegner.