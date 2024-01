Tischtennis-Regionalliga WRW Kleve plagen erhebliche Personalsorgen

WRW Kleve startet mit erheblichen Personalsorgen in den zweiten Teil der Saison in der Tischtennis-Regionalliga der Damen. Die Mannschaft, die mit 10:8-Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz steht, muss in der kompletten Rückrunde auf jeden Fall auf Liza-Marie Hellenthal verzichten. Die Nummer vier des Teams muss aus gesundheitlichen Gründen passen. Auch Annika Meens, die an Position fünf aufschlägt, steht vorerst wegen ihres Studiums nicht zur Verfügung.