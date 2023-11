Tischtennis WRW Kleve: Top-Quartett steht vor Pflichtaufgabe

Anders die Situation bei den Gastgeberinnen. Hier wurde nach dem guten Saisonstart sogar das Saisonziel vom reinen Klassenerhalt auf eine Platzierung zwischen Rang zwei und sechs nach oben korrigiert. „Wir werden am Samstag mit unseren vier Topspielerinnen an den Start gehen.Deshalb geht’s für die Mannschaft darum, einen Pflichtsieg einzufahren. Denn wer weiß, was uns in der Rückrunde noch in personeller Hinsicht so alles passieren kann“, sagt WRW-Teammanager Klaus Seipold. Entsprechend werden also Pia Dorißen, Maria Beltermann, Lea Vehreschild und Liza-Marie Hellenthal alles daransetzen, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und den fünften Saisonsieg in der Regionalliga unter Dach und Fach zu bringen.