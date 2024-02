Tischtennis WRW Kleve wahrt die Erfolgsbilanz

In der Männer-Landesliga musste sich die DJK Rhenania Kleve überraschend deutlich mit 4:9 beim PSV Oberhausen II geschlagen geben. Kleves Nummer Eins Johannes Kirchner hatte eine einfache Erklärung für die Niederlage: „Ehrlich gesagt haben wir den Auftakt in die Partie vollkommen verschlafen.“ Bereits nach den Doppeln lagen die Gäste mit 1:2 in Rückstand, lediglich Jens Westerbeck/Daniel Marquard konnten ihre Kontrahenten in fünf Sätzen bezwingen. Danach wurde es bitter. Denn die Einzel gingen der Reihe nach verloren, wenn auch teilweise erst im fünften Satz. Und so stand es plötzlich bereits 1:7, ehe Daniel Marquard und Johannes Kircher die ersten Klever Einzelpunkte holten. Doch am Ende war das zu wenig, da lediglich noch Oliver Jansen für die DJK erfolgreich war.