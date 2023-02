7:7 beim TC Dellbrück WRW Kleve III holt wichtigen Punkt im Abstiegskampf

WRW Kleve III hat seine Chancen auf den Klassenerhalt in der Tischtennis-NRW-Liga der Damen mit einem Remis in einem Schlüsselspiel im Abstiegskampf weiter verbessert. Die Mannschaft erreichte am Samstag ein 7:7 in der Heimpartie gegen den TV Dellbrück, der auf dem Relegationsplatz steht. „Wir hatten zwar gute Chancen, die Begegnung zu gewinnen. Doch unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung. Wir können aber auch mit dem Unentschieden gut leben“, sagte die Klever Mannschaftsführerin Petra Jenisch.