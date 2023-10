Tischtennis WRW Kleve II von Beginn an chancenlos

Dabei hatte sich das Team durchaus Hoffnungen gemacht, wenigstens einen weiteren Punkt für das Ziel Klassenerhalt zu sammeln, obwohl Spitzenspielerin Annika Meens fehlte. „Doch es lief von Anfang an nicht für uns“, so Seipold. WRW II geriet in den Doppeln mit 0:2 in Rückstand. Anschließend verloren Nefel Ari und Marie Janssen im oberen Paarkreuz ihre Einzel klar in drei Sätzen – die Partie war bei einem 0:4-Rückstand schon so gut wie entschieden. Franziska Ort und Franca van Dreuten sorgten schließlich für die beiden Klever Punkte.