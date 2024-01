Tischtennis in Kleve Wichtige Siege für WRW II und DJK Rhenania

Die zweite Damen-Mannschaft von WRW Kleve hat in der Tischtennis-Oberliga einen optimalen Start in den zweiten Teil der Saison erwischt. Das Team schaffte am Samstag beim Rückrunden-Auftakt einen 7:3-Erfolg beim Tabellenzweiten Borussia Düsseldorf II und weist nun die ausgeglichene Bilanz von 9:9-Punkten auf. „Das war ein wichtiger Sieg, weil das Ziel Klassenerhalt wieder ein Stück näher gerückt ist“, sagte Pia Dorißen, Pressewartin von WRW Kleve.