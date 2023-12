Tischtennis WRW Kleve II gewinnt einen Bonuspunkt

Die DJK Rhenania Kleve war in der Herren-Landesliga beim souveränen Spitzenreiter ohne Chance. Der Tabellensechste hatte beim SC Bayer 05 Uerdingen II, der die Hinrunde ohne Verlustpunkt abgeschlossen hat, mit 2:9 das Nachsehen. „Wir hatten uns in dieser Partie nichts ausgerechnet. Das Ergebnis geht so in Ordnung“, sagte der Klever Spitzenspieler Johannes Kirchner. Er war der einzige DJK-Akteur, der im Einzel erfolgreich war. Den zweiten Punkt für die ersatzgeschwächten Gäste, die auf Oliver Jansen, Daniel Marquard und Jens Westerbeck verzichten mussten, holten Christian Schlesinger/Julian Binn. Der Landesligist beendet die Hinrunde jetzt am kommenden Sonntag mit der Partie beim Tabellendritten Meiderich 06/95.