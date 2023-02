Tischtennis WRW Kleve II kann im Top-Duell befreit aufspielen

Von der Papierform her ist es ein Top-Spiel. Der TTC Mennighüffen, mit 20:4-Punkten Spitzenreiter in der Tischtennis-Oberliga der Damen, hat am Samstag, 18 Uhr, den Tabellendritten WRW Kleve II (14:6-Zähler) zu Gast. Doch die Ziele der beiden Mannschaften sind höchst unterschiedlich. Für WRW II ist ein Aufstieg im Gegensatz zum Kontrahenten überhaupt kein Thema. Der Klassenerhalt war für das Team die Vorgabe für diese Saison. Und der ist bei sieben Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz schon so gut wie perfekt.