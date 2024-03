Spannender Kampf um den Klassenerhalt WRW Kleve II verlässt die Abstiegszone

Die zweite Damen-Mannschaft von WRW Kleve hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Oberliga einen Heimsieg der Marke besonders wertvoll geschafft. Das Team, das nach den Ergebnissen der Konkurrenz am Tag zuvor auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen war, behielt am Sonntag gegen die Tischtennisfreunde Bönen deutlich mit 7:3 die Oberhand. WRW II verbesserte sich dadurch vor seinem letzten Spiel mit jetzt 12:18-Punkten auf den sechsten Tabellenplatz, hat aber nur einen Zähler Vorsprung vor dem Relegationsrang acht sowie dem einzigen Abstiegsplatz. Die Mannschaft bleibt auf jeden Fall in der Klasse, wenn sie am letzten Spieltag am Sonntag, 21. April, einen weiteren Heimsieg gegen den Tabellendritten SR Cappel (15:11-Punkte) schafft.