Tischtennis Liza-Marie Siegmund glänzt beim Zufalls-Comeback

Programm WRW Kleve I bestreitet in der Regionalliga der Damen am kommenden Wochenende das nächste Top-Spiel. Der Tabellendritte empfängt am Sonntag, 5. März, 14 Uhr, den Zweiten TTC Langen II in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten. Dort erwartet WRW II in der Damen-Oberliga tags zuvor um 18.30 Uhr den ASV Einigkeit Süchteln. WRW Kleve III tritt in der NRW-Liga der Damen am Sonntag, 5. März, 10 Uhr, beim Anrather TK RW II an.