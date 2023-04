Müheloser Heimsieg WRW Kleve I macht den nächsten Schritt zum Titel

WRW Kleve I hat den nächsten Schritt zum Titelgewinn in der Tischtennis-Regionalliga der Damen gemacht. Der Tabellendritte schaffte am Samstag einen ungefährdeten 8:2-Sieg in der Heimpartie gegen den TSV Langstadt III und kann sich die Meisterschaft weiter aus eigener Kraft sichern. Der Tabellendritte rückte mit jetzt 19:5-Punkten bis auf einen Zähler an das Spitzenduo TTC Langen II und SC Niestetal (beide 20:6) heran, das am Wochenende spielfrei hatte und schon eine Begegnung mehr ausgetragen hat. Wenn WRW Kleve I jetzt zum Abschluss auch seine Partien gegen den Drittletzten DJK Blau-Weiß Münster und den Vierten TTC GW Fritzdorf II gewinnt, kann die Meisterschaft gefeiert werden.