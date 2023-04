Überraschender Triumph WRW Kleve feiert den Regionalliga-Titel

„Man konnte den Spielerinnen vor der Partie in Fritzdorf schon eine gewisse Anspannung anmerken“, sagte Teammanager Klaus Seipold. Das Klever Spitzendoppel Pia Dorißen/Lea Vehreschild sorgte mit einem 3:1 für den ersten Klever Punkt. Zeitgleich unterlagen allerdings Mara Lamhardt/Maria Beltermann ihren Kontrahentinnen mit 1:3. In den folgenden Einzeln sorgten zunächst Pia Dorißen und Mara Lamhardt für die Klever 3:1-Führung. Anschließend wurde es noch einmal richtig spannend. Nach der Niederlage von Maria Beltermann entschied Lea Vehreschild eine dramatische Partie mit 11:4, 8:11, 9:11, 11:9 und 11:9 für sich und machte damit den Weg zum Triumph frei. „Dieser Sieg im unteren Paarkreuz war wohl der entscheidende Matchgewinn für uns“, so Seipold. Lamhardt und Dorißen stellten mit zwei ungefährdeten 3:0-Siegen auf 6:2 – damit war die Meisterschaft in trockenen Tüchern. Lea Vehreschild verlor ihr zweites Einzel mit 1:3, Maria Beltermann erkämpfte sich ein 3:2 – danach konnte die Party beginnen.